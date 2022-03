Soirée cabaret avec SUGAR KANE Reigny, 26 mars 2022, Reigny.

Soirée cabaret avec SUGAR KANE Reigny

2022-03-26 19:30:00 – 2022-03-26

Reigny Cher Reigny

SAMEDI 26 MARS à 19h30 : Soirée cabaret avec SUGAR KANE et son nouveau spectacle de transformiste

Menu antillais : Punch antillais et accras, fricassée de crevettes, poulet lait de coco-curry et son riz, fromages, gâteau à l’ananas/rhum, café ou thé (20€ pour les adultes, 15€ moins de 12ans), réservation au 06 79 55 90 59 .

Vendredi et samedi ouverture du bar à 19h00

+33 6 79 55 90 59

Reigny

