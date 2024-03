Soirée cabaret avec la Durandal À la salle polyvalente Thouars, samedi 23 mars 2024.

Soirée cabaret avec la Durandal À la salle polyvalente Thouars Deux-Sèvres

Venez passer un agréable moment en compagnie des adhérents du club de gymnastique La Durandal. Au programme de ce spectacle parodies, cirque, danse et bien sur gymnastique, contorsions et acrobaties. Buvette, pâtisseries et confiseries sur place.

Venez passer un agréable moment en compagnie des adhérents du club de gymnastique La Durandal. Au programme de ce spectacle parodies, cirque, danse et bien sur gymnastique, contorsions et acrobaties.

Buvette, pâtisseries et confiseries sur place. 6 6 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23

fin : 2024-03-24

À la salle polyvalente Rue du Stade

Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine contact@ladurandal.fr

L’événement Soirée cabaret avec la Durandal Thouars a été mis à jour le 2024-03-09 par Maison du Thouarsais