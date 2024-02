Soirée Cabaret Annesse-et-Beaulieu, samedi 9 mars 2024.

Samedi 9 mars à 19h

Venez profiter de la soirée Cabaret, organisé par le comité des fêtes de Gravelle Annesse et Beaulieu. Dès 19h, retrouvez-vous au foyer rural pour une soirée cabaret, avec un repas.

Au menu salade de gésiers, suprême de volaille et son accompagnement, salade et fromages et dessert.

Paillettes, humour et danse seront au programme de cette soirée qui s’annonce haute en couleurs. 45 45 EUR.

Début : 2024-03-09 19:00:00

fin : 2024-03-09 23:30:00

4 Rue du Général de Gaulle

Annesse-et-Beaulieu 24430 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

