Soirée Cabaret Amendeuix-Oneix, 27 novembre 2021, Amendeuix-Oneix.

2021-11-27 – 2021-11-27

Amendeuix-Oneix Pyrénées-Atlantiques Amendeuix-Oneix

EUR 10 10 Appréciez le spectacle confortablement installés et servis à table. Une sélection de boissons locales et de pintxo réalisés par Gozo Gose vous seront proposés afin de profiter dans les meilleurs conditions des différentes disciplines au programme: chant (Larrory anai-arrebak), magie (Sebastien Desgrans), dessin (Dom Campistron), bertsu (Maddi Ane txoperena et Aitor servier), pole dance, musique ( Ixabe), cirque (Oreka konpainia) … et d’autres surprises.

+33 6 76 16 22 52

Ikastola

Amendeuix-Oneix

