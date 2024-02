Soirée Cabaret à Saint Laurent d’Olt Saint-Laurent-d’Olt, samedi 16 mars 2024.

Soirée Cabaret à Saint Laurent d’Olt Saint-Laurent-d’Olt Aveyron

Venez profiter d’une soirée cabaret à St Laurent d’Olt avec les Eightimes !

Rendez-vous à la salle polyvalente de St Laurent d’Olt.

Ouverture de la salle à 18h30.

Repas servi à 19h30. Au menu salade composée et sa tranche de pâté en croûte + joue de porc confite et ses pommes de terre + profiterole et sa boule de glace à la vanille.

Début du spectacle 20h30

Sur réservation au plus tard le dimanche 3 mars

Organisé par l’association sportive ASLCC Gym d’Olt de Saint Laurent d’Olt,

Interdit aux mois de 16 ans35 EUR.

Début : 2024-03-16

fin : 2024-03-16

Saint-Laurent-d’Olt 12560 Aveyron Occitanie

