SOIRÉE CABARET À RENAZÉ Renazé, 19 novembre 2021, Renazé.

SOIRÉE CABARET À RENAZÉ 2021-11-19 20:30:00 – 2021-11-19 Salle de l’Escale Rue Bourdais

Renazé Mayenne

Ronan Calvary (Mentaliste)

Depuis plus de 10 ans Ronan intervient pour les plus grandes entreprises, les célébrités et les soirées prestige à travers ses interventions pleines d’humour et de mystère. Le plaisir de ne pas tout comprendre dans un monde où tout est possible même l’impossible. Miracles ou illusions à vous de juger ses prestations.

Les Frères Forsini (cie L’hémisphère de l’Ouest)

Victimes d’un héritage familial prestigieux (le papa, Giuseppe Forsini, homme de force de légende tenait en équilibre sur un doigt !), mais lourd de conséquences, les frères Forsini ne négligent aucun sacrifice pour s’en montrer dignes. La tradition, c’est la tradition, et coûte que coûte, Guido et Augusto sont ses représentants…

Comédie et art du Saltimbanque (jongleries, précision au fouet, magie…) pour un duo désopilant où la filiation est à chercher du coté des Chaplin, Keaton et autre Laurel et Hardy.

Tarif : 10 € (Buvette sur place)

Respect des mesures sanitaires en vigueur.

Le vendredi 19 novembre, rendez-vous à la salle de l’Ecale à Renazé pour une soirée Cabaret avec Les Frères Forsini et Ronan Calvary.

