SOIRÉE CABARET À BAUGÉ Baugé-en-Anjou Baugé-en-Anjou Catégories d’évènement: Baugé-en-Anjou

Maine-et-Loire

SOIRÉE CABARET À BAUGÉ Baugé-en-Anjou, 2 février 2022, Baugé-en-Anjou. SOIRÉE CABARET À BAUGÉ Centre Culturel René d’Anjou Baugé Baugé-en-Anjou

2022-02-02 – 2022-02-02 Centre Culturel René d’Anjou Baugé

Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire Soirée animée par les Mêmes Pas Peur (MPP)

Les MPP pour leur show ont théâtralisé des chansons du patrimoine français que tout public peut fredonner.

Libre participation aux frais Soirée cabaret à Baugé +33 6 16 59 26 74 Soirée animée par les Mêmes Pas Peur (MPP)

Les MPP pour leur show ont théâtralisé des chansons du patrimoine français que tout public peut fredonner.

Libre participation aux frais Centre Culturel René d’Anjou Baugé Baugé-en-Anjou

dernière mise à jour : 2022-01-18 par

Détails Catégories d’évènement: Baugé-en-Anjou, Maine-et-Loire Autres Lieu Baugé-en-Anjou Adresse Centre Culturel René d'Anjou Baugé Ville Baugé-en-Anjou lieuville Centre Culturel René d'Anjou Baugé Baugé-en-Anjou