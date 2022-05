Soirée cabaret

Soirée cabaret, 1 octobre 2022, . Soirée cabaret

2022-10-01 19:00:00 – 2022-10-01 Organisé par le Comité d’Animation Vianne Calezun.

Repas et spectacle. Organisé par le Comité d’Animation Vianne Calezun.

Repas et spectacle. Organisé par le Comité d’Animation Vianne Calezun.

Repas et spectacle. dernière mise à jour : 2022-05-17 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville