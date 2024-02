Soirée caaret La Parisienne Salle polyvalente Fourchambault, samedi 24 février 2024.

La Compagnie Tandem et Co vous invite à une soirée Cabaret « La Parisienne » à la salle polyvalente de FOURCHAMBAULT à 20h30.

Après avoir tenté sa chance, sans grand succès, sur les plus grandes scènes américaines, Lily est de retour à Paris.

Elle est cette fois ci bien décidé à conquérir Paname. Aidée de Rico, son ami de toujours, elle va vous transporter pour un voyage de plus d’1H30 dans le tourbillon des plus belles chansons de notre capitale.

Un zeste d’émotion, une pincée de douceur et une bonne dose d’humour sont les ingrédients de ce spectacle. French cancan, charleston et paillettes accompagneront l’épopée de notre demoiselle. (La parisienne spectacle)»

Placement libre.

Tarifs 11€ pour les plus de 16 ans / 7€ de 10 à 16 ans / gratuit pour les moins de 10 ans (paiement de préférence par chèque à l’ordre du Trésor Public).

Réservations obligatoires auprès de la mairie au 03 86 90 99 94 EUR.

Début : 2024-02-24 20:30:00

Salle polyvalente 3 rue du 4 septembre

Fourchambault 58600 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté siloe.mialon@mairie-fourchambault.fr

