Moeno Wakamatsu présente une création dédiée à son époux décédé : Iwana Masaki, grand danseur de Butô. Moeno Wakamatsu présentera son Butô, une création (commune par l’esprit) dédiée au Mandapa, en ce jour anniversaire du décès son époux : Iwana Masaki. Iwana Masaki était l’un des plus éminents danseurs de Butô en France. Au fil des années, il a offert au Mandapa cinq spectacles, créations ou reprises dédiées au lieu ; chacun a laissé une marque inaltérable. L’hommage sera suivi d’une collation, entourée de photos de Masaki. Théâtre Mandapa 6 Rue Wurtz 75013 Paris Contact : https://www.centre-mandapa.fr/ https://www.facebook.com/LeMandapa https://www.facebook.com/LeMandapa https://www.centre-mandapa.fr/event-details/soiree-buto-hommage-a-iwana-masaki

