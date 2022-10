Soirée burger suivie d’une animation musicale Pouldreuzic Pouldreuzic Catégories d’évènement: Finistre

Pouldreuzic

Soirée burger suivie d'une animation musicale

Hent Kreisker Salle de sports Pouldreuzic

Hent Kreisker Salle de sports Pouldreuzic Finistre Salle de sports Hent Kreisker

2022-10-29 – 2022-10-29

Salle de sports Hent Kreisker

Pouldreuzic

Venez déguisés ! Le repas sera offert pour le meilleur déguisement.

Vous pouvez réserver votre repas au 06 63 03 58 71 ou retirer directement votre carte repas dans les points de vente suivant :

– Boucherie Louarn à Pouldreuzic

– Boulangerie Cagnat à Pouldreuzic

– Carrefour Express à Pouldreuzic

– Mag’presse à Pouldreuzic Prix du repas de 8 à 12 €. +33 6 63 03 58 71 Salle de sports Hent Kreisker Pouldreuzic

