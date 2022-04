Soirée Burger Quizz à l’Atelier ! Royère-de-Vassivière Royère-de-Vassivière Catégorie d’évènement: ROYERE DE VASSIVIERE

Soirée Burger Quizz à l’Atelier ! Royère-de-Vassivière, 3 mai 2022, Royère-de-Vassivière. Soirée Burger Quizz à l’Atelier ! Royère-de-Vassivière

2022-05-03 19:30:00 19:30:00 – 2022-05-03 22:00:00 22:00:00

Royère-de-Vassivière Royère-de-Vassivière Rdv à l’Atelier à partir de 19h30. Rens/Résa : 05 55 64 52 22 Soirée burger, frites maison et brownie, suivie d’un burger quizz ! Rdv à l’Atelier à partir de 19h30. Rens/Résa : 05 55 64 52 22 Royère-de-Vassivière

dernière mise à jour : 2022-04-27 par

Détails Catégorie d’évènement: ROYERE DE VASSIVIERE Autres Lieu Royère-de-Vassivière Adresse Ville Royère-de-Vassivière lieuville Royère-de-Vassivière

Soirée Burger Quizz à l’Atelier ! Royère-de-Vassivière 2022-05-03 was last modified: by Soirée Burger Quizz à l’Atelier ! Royère-de-Vassivière Royère-de-Vassivière 3 mai 2022

Royère-de-Vassivière