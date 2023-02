Soirée burger quiz Levet Catégories d’Évènement: Cher

Levet

Soirée burger quiz, 31 mars 2023, Levet . Soirée burger quiz Avenue Nationale Levet Cher

2023-03-31 18:30:00 – 2023-03-31 Levet

Cher L’espace de vie sociale de Levet vous donne rendez-vous au restaurant La Croix Blanche pour vivre votre soirée Burger Quiz. Seul, en famille ou entre amis, vous êtes tous les bienvenus. Pensez à vous inscrire. Autour d’un verre et d’une planche à partager, participez au jeu Burger Quiz où vous vous affronterez en équipe à répondre à de nombreuses questions aussi farfelues les unes que les autres. Vivez une soirée apéro décalée et hilarante! Jeux Dujardin

Levet

dernière mise à jour : 2023-02-22 par

Détails Catégories d’Évènement: Cher, Levet Autres Lieu Levet Adresse Avenue Nationale Levet Cher Ville Levet lieuville Levet Departement Cher

Levet Levet Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/levet /

Soirée burger quiz 2023-03-31 was last modified: by Soirée burger quiz Levet 31 mars 2023 Avenue Nationale Levet Cher cher Levet

Levet Cher