Soirée Burger Quiz au Fou de la Dame Bar à Jeux "Le Fou de la Dame" 8 Place Maurice Faure Romans-sur-Isère

2022-04-22 20:00:00 – 2022-04-22 23:00:00

Romans-sur-Isère Drôme EUR 2 2 On teste la toute nouvelle boîte !!

Si tu aimes l’humour absurde et les jeux de mots à deux balles, alors tu vas aimer la soirée Burger Quiz ! Il te faudra affronter les autres équipes pour espérer accéder au burger de la mort… lefoudeladame@gmail.com +33 4 27 63 08 22 http://www.lefoudeladame.fr/ Bar à Jeux “Le Fou de la Dame” 8 Place Maurice Faure Romans-sur-Isère

