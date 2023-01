Soirée burger et Pizz’Art Rosenwiller Rosenwiller Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Bas-Rhin En plus de régaler vos estomacs avec de délicieux menus Burgers , pizzas et tartes flambées, venez également régaler vos yeux avec des stands artisanaux. Idées cadeaux à offrir ou à vous offrir , vous pourrez admirer des stands variés avec du macramé, des créations textiles et en broderie , des articles en liège , des objets et articles en résine , des doudous tricotés , des attrapes rêves et aussi de la parfumerie et cosmétiques. En plus de régaler vos estomacs avec de délicieux menus burgers, pizzas et tartes flambées, venez également régaler vos yeux avec des stands artisanaux. +33 6 84 62 11 95 Rosenwiller

