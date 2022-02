Soirée Bulles et Bal au Boul’ Melle Melle Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Melle

Soirée Bulles et Bal au Boul’ Melle, 26 février 2022, Melle. Soirée Bulles et Bal au Boul’ Café du Boulevard 2 Place René Groussard Melle

2022-02-26 – 2022-02-26 Café du Boulevard 2 Place René Groussard

Bulles et bal au Boul' Samedi 26 Février au Café du Boulevard à Melle À partir de 19h30 – Entrée libre – Solides et liquides maison C'est la traditionnelle soirée de vœux de bonne année, on est un peu à la bourre mais si on l'avait faite avant c'eut été assis… Sans commentaires, Le Café du Boulevard, depuis de nombreuses années, invite ses clients et amis à une soirée Bulles et grignotages à partir de 19h30. Puis à 21h30 la musique prend la place pour une boom'bal aux sons choisis ce soir-là par DJ'B, le serveur qui posera ses plateaux pour prendre les platines. Au programme du rock, du be-bop, du chachacha, du sampa, etc… Tout ce qu'il vous plaira La verrière se transformera en dancefloor, on va enfin pouvoir danser !!! Ca va bouncer !!!

Café du Boulevard 2 Place René Groussard Melle

