Soirée Bulles & Elles Pau Pau Catégories d’évènement: Pau

Pyrénées-Atlantiques

Soirée Bulles & Elles Pau, 6 mai 2022, Pau. Soirée Bulles & Elles Rue des Tiredous Calicéo Pau Pau

2022-05-06 20:30:00 – 2022-05-06 23:00:00 Rue des Tiredous Calicéo Pau

Pau Pyrénées-Atlantiques EUR 16 39 Partagez un moment de détente entre amies lors des Soirées Bulles & Elles exclusivement réservées pour vous, Mesdames !

Votre centre Calicéo joue la carte des prolongation et vous accueille à partir de 20h30 et jusqu’à 23h à ces occasions. Profitez d’une parenthèse de bien-être, découvrez les surprises que nos équipes vous ont réservées et tentez lors de chaque rendez-vous de remporter des cadeaux Calicéo grâce à nos animations. Accès réservé aux femmes de 20h30 à 23h.

Nous vous informons que lors de ces rendez-vous la surveillance de nos espaces est opérée par nos équipes constituée d’hommes et de femmes diplômés. Accédez à ces soirées sans réservation et sans supplément avec votre Pass 2 heures, votre Pass Journée ou votre Pass Tempo. Partagez un moment de détente entre amies lors des Soirées Bulles & Elles exclusivement réservées pour vous, Mesdames !

Votre centre Calicéo joue la carte des prolongation et vous accueille à partir de 20h30 et jusqu’à 23h à ces occasions. Profitez d’une parenthèse de bien-être, découvrez les surprises que nos équipes vous ont réservées et tentez lors de chaque rendez-vous de remporter des cadeaux Calicéo grâce à nos animations. Accès réservé aux femmes de 20h30 à 23h.

Nous vous informons que lors de ces rendez-vous la surveillance de nos espaces est opérée par nos équipes constituée d’hommes et de femmes diplômés. Accédez à ces soirées sans réservation et sans supplément avec votre Pass 2 heures, votre Pass Journée ou votre Pass Tempo. +33 826 30 36 64 Partagez un moment de détente entre amies lors des Soirées Bulles & Elles exclusivement réservées pour vous, Mesdames !

Votre centre Calicéo joue la carte des prolongation et vous accueille à partir de 20h30 et jusqu’à 23h à ces occasions. Profitez d’une parenthèse de bien-être, découvrez les surprises que nos équipes vous ont réservées et tentez lors de chaque rendez-vous de remporter des cadeaux Calicéo grâce à nos animations. Accès réservé aux femmes de 20h30 à 23h.

Nous vous informons que lors de ces rendez-vous la surveillance de nos espaces est opérée par nos équipes constituée d’hommes et de femmes diplômés. Accédez à ces soirées sans réservation et sans supplément avec votre Pass 2 heures, votre Pass Journée ou votre Pass Tempo. Calicéo

Rue des Tiredous Calicéo Pau Pau

dernière mise à jour : 2022-05-02 par

Détails Catégories d’évènement: Pau, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Pau Adresse Rue des Tiredous Calicéo Pau Ville Pau lieuville Rue des Tiredous Calicéo Pau Pau Departement Pyrénées-Atlantiques

Pau Pau Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pau/

Soirée Bulles & Elles Pau 2022-05-06 was last modified: by Soirée Bulles & Elles Pau Pau 6 mai 2022 Pau Pyrénées-Atlantiques

Pau Pyrénées-Atlantiques