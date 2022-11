SOIRÉE BTP “AVANT TRAVAUX D’HIVER VENDREDI 25 NOVEMBRE 2022 Causse-de-la-Selle Causse-de-la-Selle Catégories d’évènement: Causse-de-la-Selle

Munissez vous avec vos casques et gillets jaunes !

Soirée de fermeture du “Causse Toujours” avant travaux d’hiver.

C’est pour cette occasion que nous vous proposons une soirée buffet à volonté composé de :

* Planches charcuterie

* Pizzas à volonté

* Tiramisu maison & Glaces artisanales

* 4 bières bouteilles achetées = 1 offerte

* 4 verres de Prosecco/Lambrusco = 1 offert

Pensez à réserver au 06 10 54 47 11

Lieu : 1 Place de la Mairie, Causse-de-la-Selle

Lieu : 1 Place de la Mairie, Causse-de-la-Selle

Casques de chantiers non fournis

