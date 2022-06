SOIRÉE BRÉSILIENNE Villemagne-l’Argentière Villemagne-l'Argentière Catégories d’évènement: Hérault

SOIRÉE BRÉSILIENNE

Villemagne-l'Argentière, 10 juillet 2022

Hérault Villemagne-l’Argentière Venez découvrir les rues de Villemagne l’Argentière au rythme de la Samba.

Regroupés autour du même feu rythmique, les musiciens de Batefolia vous invite au voyage sur des rythmes endiablés.

Des « quadras » des écoles de samba de Rio, aux blocos de samba reggae croisés au détour d’une ruelle de Salvador de Bahia, en passant par le maracatu de Recife, autant de style que ce groupe d’artistes passionnés souhaite partager avec le plus large public.

Le spectacle sera suivie d’un repas aux accents brésiliens. Venez découvrir les rues de Villemagne l’Argentière au rythme de la Samba.

