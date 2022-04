Soirée brésilienne Saint-Maurice-aux-Riches-Hommes Saint-Maurice-aux-Riches-Hommes Catégories d’évènement: Saint-Maurice-aux-Riches-Hommes

Yonne

2022-04-23 19:30:00 – 2022-04-23 23:00:00

2022-04-23 19:30:00 – 2022-04-23 23:00:00

Saint-Maurice-aux-Riches-Hommes Yonne Saint-Maurice-aux-Riches-Hommes EUR 16 16 Le comité d’animation organise une soirée brésilienne à la salle polyvalente du village, avec repas samba.

Ambiance musicale assurée par Michel Bertrand (Centurion) et le groupe de danseuses du Samba Rio Carnaval.

Inscriptions obligatoires. Saint-Maurice-aux-Riches-Hommes

