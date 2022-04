SOIRÉE BRÉSILIENNE Grandchamps-des-Fontaines Grandchamps-des-Fontaines Catégories d’évènement: Grandchamps-des-Fontaines

Loire-Atlantique

SOIRÉE BRÉSILIENNE Grandchamps-des-Fontaines, 13 mai 2022, Grandchamps-des-Fontaines. SOIRÉE BRÉSILIENNE médiathèque Victor-Hugo 5 Esplanade de l’Europe Grandchamps-des-Fontaines

2022-05-13 – 2022-05-13 médiathèque Victor-Hugo 5 Esplanade de l’Europe

Grandchamps-des-Fontaines Loire-Atlantique Grandchamps-des-Fontaines Avec le groupe The Forroscopic’s.

Restauration à partir de 19 h avec La Casa de Amélia, foodtruck brésilien.

Réservation conseillée: : 02 49 62 39 70 Direction le Brésil pour une soirée musicale et dansante mediatheque@grandchampdesfontaines.fr +33 2 49 62 39 70 Avec le groupe The Forroscopic’s.

Restauration à partir de 19 h avec La Casa de Amélia, foodtruck brésilien.

Réservation conseillée: : 02 49 62 39 70 médiathèque Victor-Hugo 5 Esplanade de l’Europe Grandchamps-des-Fontaines

dernière mise à jour : 2022-04-27 par

Détails Catégories d’évènement: Grandchamps-des-Fontaines, Loire-Atlantique Autres Lieu Grandchamps-des-Fontaines Adresse médiathèque Victor-Hugo 5 Esplanade de l'Europe Ville Grandchamps-des-Fontaines lieuville médiathèque Victor-Hugo 5 Esplanade de l'Europe Grandchamps-des-Fontaines Departement Loire-Atlantique

SOIRÉE BRÉSILIENNE Grandchamps-des-Fontaines 2022-05-13 was last modified: by SOIRÉE BRÉSILIENNE Grandchamps-des-Fontaines Grandchamps-des-Fontaines 13 mai 2022 Grandchamps-des-Fontaines Loire-Atlantique

Grandchamps-des-Fontaines Loire-Atlantique