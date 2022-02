Soirée Brésilienne – Forró do Baile Encantado Les Délices de Praia Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Pour cette Soirée Brésilienne, Les Délices de Praia vos présente le spectacle « Forró do Baile Encantado »! Le Baile Encantado est composé pour Mestre Juruna (triangulo, berimbau et percussions) Jorge Santos (zabumba et percussions), Raquel Freitas (melodica et percussions) et Julius Patrício (Pife, guitarra et percussions). Lors cette soirée spéciale, ils vous donnes rendez-vous pour un aller-retour express au Brésil au son du forró traditionnel. Venez vous amuser, danser et goûter aux délicieuses feijoada et caipirinha brésiliennes. Cette soirée est ouverte à tous les amoureux du Brésil ! …. Infos Pratiques…. Concert: à partir de 21h Menu: 20 euros (plat – vin – dessert) OU Entré: 10 euros (consommation) * Entrée gratuite pour les femmes. Les femmes sont nos invitées! * Lieu: Les Délices de Praia 16 Rue Jobin – 13003 Marseille. Réservez votre place: 07 53 88 55 17 06 44 34 83 09 ♫♫♫ Les Délices de Praia 16 Rue Jobin, 13003 Marseille Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

