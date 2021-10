Marseille A Malicia Bouches-du-Rhône, Marseille Soirée brésilienne avec Wallace Negao A Malicia Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Soirée brésilienne avec Wallace Negao A Malicia, 9 octobre 2021, Marseille. Soirée brésilienne avec Wallace Negao

A Malicia, le samedi 9 octobre à 21:00

L’association A Malicia organise une soirée brésilienne le 09 octobre a partir de 21h au Centre A Malicia 63 rue Marx Dormoy 13004 Place Sébastopol. Soirée concert avec wallace Negao, démo de capoeira et repas sur place(sur réservation au 06 51 25 54 43) Amusement garanti avec une bonne énergie et de la joie brésilienne Prix adhérents 5€ Entrée 17€ Entrée + repas Réservation repas au 06 67 87 73 96 ou par email:[amaliciadacapoeira@yahoo.fr](mailto:amaliciadacapoeira@yahoo.fr)

5€ / 17€ Entrée + repas

♫♫♫ A Malicia 63 rue Marx Dormoy 13004 Marseille Marseille Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-09T21:00:00 2021-10-09T23:30:00

