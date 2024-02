Soirée brésilienne avec DJ Soursac Soursac, vendredi 16 août 2024.

Soirée brésilienne avec DJ Soursac Soursac Corrèze

Le Foyer Rural des jeunes de Soursac vous invite à partir de 22h et jusqu’à 2h pour une soirée avec le DJ Manu… des danseuses brésiliennes feront des apparitions tout au long de la soirée. Surtout on vous attend nombreux afin de passer une bonne soirée et danser jusqu’au bout de la nuit.

Pas de réservations nécessaires, pas de restauration sur place EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-16 22:00:00

fin : 2024-08-16

Soursac Salle des fêtes

Soursac 19550 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

L’événement Soirée brésilienne avec DJ Soursac a été mis à jour le 2024-02-12 par Office de Tourisme de Haute Corrèze