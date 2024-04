Soirée Brésil avec live samba de Atividade Na Laje + DJs Brazil mix !! Le Chinois Montreuil, vendredi 29 mars 2024.

Soirée Brésil avec live samba de Atividade Na Laje + DJs Brazil mix !! Soirée Brazil avec le live samba de Atividade Na Laje et DJs de 21h à l’aube à Le Chinois de Montreuil ce vendredi 29 mars !! Vendredi 29 mars, 21h00 Le Chinois ENTREE LIBRE AV. 22H – 5€ ARPES

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-29T21:00:00+01:00 – 2024-03-29T23:59:00+01:00

Fin : 2024-03-29T21:00:00+01:00 – 2024-03-29T23:59:00+01:00

SOIREE BRÉSIL avec ATIVIDADE NA LAJE

Roda Samba / Pagode / Clássicos Brasil / Clubbing DJs Brazil Mix

◆◆ VEND. 29 MARS ◆ 21H ◆ LE CHINOIS (Montreuil) ◆◆

6 place du Marché – 93100 Montreuil (M° Croix de Chavaux)

Atividade na Lage, é um grupo de samba e pagode criado em Paris em 2013. Formado por Dudu ( voz, percussão), Jadson (voz), Maicon ( surdo ), Gerald ( cavaquinho ), Alex ( Viola ), Santiago ( percussão ), a banda, a cada dia, vem se destacando no mercado do show business em Paris e em toda França. Com o repertório que vai do samba ao pagode, a Atividade Na Laje atrai uma grande quantidade de público em Paris.

► https://www.instagram.com/atividadenalaje

► https://www.facebook.com/atividadenalaje

VEND. 29 MARS ◆ LE CHINOIS DE MONTREUIL

21H – 5H ◆ ENTREE LIBRE AV. 22H – 5€ ARPES

◆◆ 10€ APRES 23H POUR LE CLUBBING ◆◆

★ CLUBBING BRAZIL & TROPICAL VIBES APRES LE CONCERT JUSQU’A L’AUBE ★

Baile Funk/MPB/Samba/Carimbo/Axé/Afro vibes

Nordeste/Bahia/Brazil classics/Groove Br/Afro-Brésil

Caribbean/Reggaeton/Latino/Dancehall/Shatta/Zouk

DJ CUCURUCHO (Brasil & Tropical sounds)

BRUNO PUPPIS (Funky Rio/MPB/Brazil mix)

DJ DAVIBE by GROOVALIZACION DJs (Brazil vibes)

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

█ INFOS PRATIQUES

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

LE CHINOIS

6 place du Marché – Montreuil

Métro Ligne 9 // Croix de Chavaux // Sortie 5 Place du Marché

Bus 102, 122, 127

Le Chinois 6 Pl. du Marché, 93100 Montreuil Montreuil 93100 Étienne-Marcel – Chanzy Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/events/425292189874644/ »}] [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 100, « description »: « Instagram photos and videos », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Instagram (@atividadenalaje) », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad3-1.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/344776547_775243144305987_3359383662264332287_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100&_nc_cat=107&ccb=1-7&_nc_sid=3fd06f&_nc_ohc=N8xmMyqlfpcAX-wqlXU&_nc_ht=scontent-iad3-1.cdninstagram.com&oh=00_AfAjzV1NR_fwkrNdKGfPTev3VPS-ldOqLZ3McqsUwN7Vug&oe=6606FA3B », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/atividadenalaje/ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 100}, « link »: « https://www.instagram.com/atividadenalaje »}, {« link »: « https://www.facebook.com/atividadenalaje »}]