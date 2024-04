Soirée Breaking the wave Musée du dessin et de l’estampe originale Gravelines, samedi 18 mai 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T19:00:00+02:00 – 2024-05-18T22:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T19:00:00+02:00 – 2024-05-18T22:00:00+02:00

Pour cette 20e édition de la Nuit Européenne des Musées, le Musée de Gravelines place cette soirée sous le signe des Jeux Olympiques. Nous accueillerons le collectif de danse La piraterie, mêlant création contemporaine et pratique du breaking (breakdance), discipline qui fait son apparition aux JO cette année. La performance sera précédée d’une visite de l’exposition du sérigraphe Nicolas Cabos. A la fin de la représentation, l’équipe du Musée vous invite à une immersion dans l’exposition Les baigneurs de Daumier à travers une dégustation de produits de la mer, vous repartirez avec une petite impression souvenir de votre passage.

Musée du dessin et de l’estampe originale Place Albert Denvers, 59820 Gravelines, Nord, Hauts-de-France, France Gravelines 59820 Nord Hauts-de-France 03 28 51 81 00 http://www.ville-gravelines.fr Crée en 1982, le Musée du Dessin et de l’Estampe Originale est le seul musée français consacré uniquement à l’estampe originale. Il présente de façon temporaire et permanente des expositions d’estampes du XVe siècle à nos jours.

par l'Autoroute A 26 suivre Dunkerque – A 16 sortie n°24 par l'Autoroute A 25, suivre Calais – A 16 sortie 51

© musee de Gravelines