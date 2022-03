Soirée Brassens et Chansons Françaises Eclose-Badinières Eclose-Badinières Catégories d’évènement: Eclose-Badinières

Eclose-Badinières Isère Eclose-Badinières Le Comité des Fêtes d’Eclose-Badinières organise une soirée de reprises de Brassens et de chansons françaises proposée par “Le Trio Florimont”.

Venez nombreux! bertrand.planchamp@gmail.com Eclose-Badinières

