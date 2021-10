Soirée Brassens à Pleslin-Trigavou Pleslin-Trigavou, 20 novembre 2021, Pleslin-Trigavou.

Soirée Brassens à Pleslin-Trigavou 2021-11-20 – 2021-11-20

Pleslin-Trigavou Côtes d’Armor Pleslin-Trigavou

Soirée « Brassens » en 2 parties. Scène ouverte aux amateurs qui chantent Brassens. Puis le groupe LadyBug’n Co revisite le répertoire de Georges Brassens.

Emmené par la chanteuse Sylvaine Henri, le quatuor Ladybug’n co nous invite à un voyage original dans l’univers de Brassens.

Bercés par ses chansons, les musiciens, influencés par le blues-rock, le jazz et les musiques du monde, offrent de nouvelles sonorités et de nouveaux rythmes aux mélodies de Brassens.

Les inconditionnels du chanteur-compositeur seront ravis de l’interprétation singulière du groupe, et ceux qui le découvrent se régaleront des souriantes provocations du génial poète.

Buvette et petite restauration sur place.

Tarif 10€

+33 6 89 93 91 39

Tarif 10€

