Soirée Brasero au domaine de Saubon Eymet Eymet Catégories d’évènement: Dordogne

Eymet

Soirée Brasero au domaine de Saubon Eymet, 19 août 2022, Eymet. Soirée Brasero au domaine de Saubon

Domaine de Sauban Lieu dit Sauban Eymet Dordogne Lieu dit Sauban Domaine de Sauban

2022-08-19 19:00:00 – 2022-08-19

Lieu dit Sauban Domaine de Sauban

Eymet

Dordogne Eymet Le domaine de Sauban vous accueille pour une soirée festive. Venez déguster des vins bios et des grillades sur fond de musique. Limité à 150 personnes Prévoyez vos couverts. Le domaine de Sauban vous accueille pour une soirée festive. Venez déguster des vins bios et des grillades sur fond de musique. Limité à 150 personnes Prévoyez vos couverts. +33 6 99 26 82 45 Le domaine de Sauban vous accueille pour une soirée festive. Venez déguster des vins bios et des grillades sur fond de musique. Limité à 150 personnes Prévoyez vos couverts. Bergerac tourisme

Lieu dit Sauban Domaine de Sauban Eymet

dernière mise à jour : 2022-07-26 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Eymet Autres Lieu Eymet Adresse Eymet Dordogne Lieu dit Sauban Domaine de Sauban Ville Eymet lieuville Lieu dit Sauban Domaine de Sauban Eymet Departement Dordogne

Eymet Eymet Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/eymet/

Soirée Brasero au domaine de Saubon Eymet 2022-08-19 was last modified: by Soirée Brasero au domaine de Saubon Eymet Eymet 19 août 2022 Domaine de Sauban Lieu dit Sauban Eymet Dordogne

Eymet Dordogne