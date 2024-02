Soirée Brame du Cerf Rêve de Bisons Muchedent, samedi 5 octobre 2024.

Soirée Brame du Cerf Rêve de Bisons Muchedent Seine-Maritime

Venez passer une soirée extraordinaire au parc Rêve de Bisons sur le thème du cerf et entendre son brame !

Deux possibilités, le brame le jour avec visite en camion militaire en compagnie de l’éleveur qui partagera avec vous ses connaissances sur les cervidés, suivie d’un repas bûcheron au restaurant du parc, ou le brame de nuit, avec repas bûcheron au restaurant suivi de la visite.

Au menu, terrine de cerf en entrée, plat à base de cervidé (possibilité de remplacer le plat cervidé par du poisson sur demande), dessert du pâtissier et une bouteille de cidre 75cl pour 4 personnes, avec un kit normand au cœur du parc au cours de la visite de jour et un digestif au cours de la visite de nuit !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-05 20:00:00

fin : 2024-10-05 23:00:00

Rêve de Bisons 1, Le Prieuré du Bois de la Belle

Muchedent 76590 Seine-Maritime Normandie info@revedebisons.com

L’événement Soirée Brame du Cerf Muchedent a été mis à jour le 2024-02-09 par Office de Tourisme Terroir de Caux