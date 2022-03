Soirée brame du cerf et nuit en refuge Aucun Aucun Catégories d’évènement: Aucun

Hautes-Pyrénées

Soirée brame du cerf et nuit en refuge Aucun, 1 octobre 2022, Aucun. Soirée brame du cerf et nuit en refuge Route du Bergons AUCUN Aucun

2022-10-01 16:00:00 16:00:00 – 2022-10-01 Route du Bergons AUCUN

Aucun Hautes-Pyrénées N’oubliez pas votre appareil photo ! Retour au refuge en soirée pour un dîner convivial avec des produits frais et/ou locaux et cuisinés maison. Nuit au refuge. Au petit matin vous vous réveillerez avec… le brame du cerf (et oui encore c’est la saison!), après un bon petit déjeuner sous forme de buffet à volonté vous repartirez la tête pleine de magnifiques souvenirs ! Environ 1h de diaporama et 2h30 de sortie (200 m de dénivelé), prévoir chaussures de randonnée, vêtements chauds, sombres et silencieux pour l’affut, lampe frontale et appareil photo Parcours et temps de marche adaptés au niveau du groupe. Nuitée en ½ pension au refuge. Repas copieux et généreux élaboré à partir de produits frais et/ou locaux, le pain est fait maison. Apéritif offert. Petit déjeuner servi sous forme de buffet à volonté Possibilité de partir randonner en boucle autour du refuge le lendemain, nombreux sentiers tous niveaux au départ du refuge. Après une courte vidéo-projection de présentation du cerf et de sa harde (écosystème / mode de vie) vous partirez en forêt vous immerger dans l’ambiance sonore du brame. Vous tenterez d’observer le rut du roi de la forêt… N’oubliez pas votre appareil photo ! Retour au refuge en soirée pour un dîner convivial avec des produits frais et/ou locaux et cuisinés maison. Nuit au refuge. Au petit matin vous vous réveillerez avec… le brame du cerf (et oui encore c’est la saison!), après un bon petit déjeuner sous forme de buffet à volonté vous repartirez la tête pleine de magnifiques souvenirs ! Environ 1h de diaporama et 2h30 de sortie (200 m de dénivelé), prévoir chaussures de randonnée, vêtements chauds, sombres et silencieux pour l’affut, lampe frontale et appareil photo Parcours et temps de marche adaptés au niveau du groupe. Nuitée en ½ pension au refuge. Repas copieux et généreux élaboré à partir de produits frais et/ou locaux, le pain est fait maison. Apéritif offert. Petit déjeuner servi sous forme de buffet à volonté Possibilité de partir randonner en boucle autour du refuge le lendemain, nombreux sentiers tous niveaux au départ du refuge. Route du Bergons AUCUN Aucun

dernière mise à jour : 2022-03-23 par

Détails Catégories d’évènement: Aucun, Hautes-Pyrénées Autres Lieu Aucun Adresse Route du Bergons AUCUN Ville Aucun lieuville Route du Bergons AUCUN Aucun Departement Hautes-Pyrénées

Aucun Aucun Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aucun/

Soirée brame du cerf et nuit en refuge Aucun 2022-10-01 was last modified: by Soirée brame du cerf et nuit en refuge Aucun Aucun 1 octobre 2022 Aucun Hautes-Pyrénées

Aucun Hautes-Pyrénées