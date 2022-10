Soirée Boxe XXL – 8 combats pros Parc des Expos de la Beaujoire / Exponantes Le Parc Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Soirée Boxe XXL – 8 combats pros Parc des Expos de la Beaujoire / Exponantes Le Parc, 17 décembre 2022, Nantes. 2022-12-17 dans le Hall XXL

Horaire : 18:30

Gratuit : non 25 € à 120 € BILLETTERIE : billetterie.h-arena.fr dans le Hall XXL Les phénomènes français Christian Mbilli et Souleymane Cissokho viendront mettre les gants pour la réunion boxe exceptionnelle du 17 décembre 2022 au Hall XXL du Parc des Expositions de la Beaujoire. Christian Mbilli : N°3 WBC. 22 victoires en autant de combats. 20 KO. Christian Mbilli continue sa folle ascension chez les super-moyens et affrontera un top mondial.Le boxeur évoluera pour la première fois à Nantes, devant ses proches et sa famille vivant actuellement à Pornic. Souleymane Cissokho : Champion WBA Inter-continental des super-welters, Souleymane Cissokho redescend chez les welters (n°6 WBA) et défiera un top 10 mondial dans cette nouvelle catégorie. Lors de cette soirée exceptionnelle, ce ne seront pas moins de 8 combats professionnels qui auront lieu à partir de 18h30. L’occasion également pour la scène régionale de s’exprimer face à des adversaires de renom, sous les projecteurs d’un ring XXL. En profitant de la capacité d’accueil du Hall XXL, cette réunion permet d’accueillir jusqu’à 11 000 spectateurs.Une jauge inédite en province, pour un évènement qui s’annonce hors-norme. Parc des Expos de la Beaujoire / Exponantes Le Parc Nantes Erdre Nantes 44300

02 40 52 08 11 http://www.exponantes.com exponantes@exponantes.com

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Parc des Expos de la Beaujoire / Exponantes Le Parc Adresse 2B Rue des Pays de la Loire Ville Nantes lieuville Parc des Expos de la Beaujoire / Exponantes Le Parc Nantes Departement Loire-Atlantique

Parc des Expos de la Beaujoire / Exponantes Le Parc Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Soirée Boxe XXL – 8 combats pros Parc des Expos de la Beaujoire / Exponantes Le Parc 2022-12-17 was last modified: by Soirée Boxe XXL – 8 combats pros Parc des Expos de la Beaujoire / Exponantes Le Parc Parc des Expos de la Beaujoire / Exponantes Le Parc 17 décembre 2022 Nantes Parc des Expos de la Beaujoire / Exponantes Le Parc Nantes

Nantes Loire-Atlantique