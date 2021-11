Soirée bourguignonne Sens, 27 novembre 2021, Sens.

Soirée bourguignonne Salle des fêtes de Sens 58 Rue René Binet Sens

2021-11-27 – 2021-11-27 Salle des fêtes de Sens 58 Rue René Binet

Sens 89100

Le comité des fêtes de Soucy organise un repas dansant bourguignon à la salle des fêtes de Sens, animé par un DJ.

Le repas sera élaboré par le traiteur Saveurs Tradition et les vins par le caviste Christophe Ducassou.

Menu :

– Kir au cassis de Bourgogne et ses mises en bouche

– Boeuf bourguignon et sa garniture grand-mère cuit sur place

– Salade et fromages de Bourgogne

– Dessert et café

Inscriptions avant le 20 novembre avec le règlement à l’ordre du Comité des Fêtes de Soucy.

Vins non compris. Vente à la bouteille ou au verre.

+33 3 86 86 55 52

Le comité des fêtes de Soucy organise un repas dansant bourguignon à la salle des fêtes de Sens, animé par un DJ.

Le repas sera élaboré par le traiteur Saveurs Tradition et les vins par le caviste Christophe Ducassou.

Menu :

– Kir au cassis de Bourgogne et ses mises en bouche

– Boeuf bourguignon et sa garniture grand-mère cuit sur place

– Salade et fromages de Bourgogne

– Dessert et café

Inscriptions avant le 20 novembre avec le règlement à l’ordre du Comité des Fêtes de Soucy.

Vins non compris. Vente à la bouteille ou au verre.

Salle des fêtes de Sens 58 Rue René Binet Sens

dernière mise à jour : 2021-10-24 par