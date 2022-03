Soirée Bol d’R à Frétéval Fréteval, 8 juillet 2022, Fréteval.

Soirée Bol d’R à Frétéval Fréteval

2022-07-08 19:00:00 19:00:00 – 2022-07-08

Fréteval Loir-et-Cher Fréteval

Festival Bol d’R à Frétéval. Concert avec le groupe Kerosen et cinéma en plein-air avec “Mystère à Saint-Tropez”. Amène ta chaise et ton plaid. Sur place buvette et food truck.

Le festival Bol d’R qu’est-ce que c’est ? Une soirée festive autour de l’échange et des rencontres : une invitation au voyage et au dépaysement ! Au programme : concert et cinéma plein air avec restauration sur place.

mediatheque@cchv41.fr +33 2 54 85 26 72

