Soirée Boîte de nuit Nozvezhioù boest-Noz Rue Ptit Guéguen Carhaix-Plouguer, samedi 9 mars 2024.

Soirée Boîte de nuit Nozvezhioù boest-Noz Rue Ptit Guéguen Carhaix-Plouguer Finistère

Pour faire en sorte d’aller en boîte de nuit à Carhaix et proposer un nouvel espace dédié à la convivialité, à la musique et à la danse, l’Espace Glenmor lance un cycle de soirées gratuites en direction des jeunes et ouvertes à toutes et tous ! L’organisation de ces soirées Boîte de nuit / Boest-Noz s’appuiera sur les associations locales. Elles se tiendront pendant les petites et grandes vacances.

Organisées au Karaez Park (centre-ville), ces dernières verront se succéder derrière les platines différents Djs évoluant dans des styles variés. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 21:00:00

fin : 2024-03-09

Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne contact@glenmor.bzh

