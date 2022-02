Soirée Boeuf Marionnettique Marseille 6e Arrondissement Marseille 6e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône 12 12 Lors de cette soirée, nous invitons les passionnés et curieux de marionnettes à découvrir les premières créations des élèves de la formation l’acteur-marionnettiste à travers la présentation d’ une dizaine de « petites formes » (formes courtes de 5 à 10 minutes).



La compagnie du Funambule (Marseille) vous propose sa Soirée Boeuf Marionnettique.

19h : exposition et soupe partagée (ouverture de la billetterie à 18h45)

20h : spectacle (durée du spectacle : 1h15)



Mise en scène : Stéphane Lefranc

