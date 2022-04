Soirée Bodega et Concert sous les Etoiles – Climax – Festival de Rocamadour Rocamadour, 25 août 2022, Rocamadour.

Soirée Bodega et Concert sous les Etoiles – Climax – Festival de Rocamadour Rocamadour

2022-08-25 19:30:00 19:30:00 – 2022-08-25

Rocamadour Lot

88 EUR 88 Lullaby – Billy Joel

Smile – Charlie Chaplin

Blackbird – Beatles

Java Jive – Ben Oakland

Hit That Jive Jack – Nat King Cole

When the saints – spiritual

I wanna be like you – Livre de la Jungle

Tonight – West Side Story

How deep is your love – Bee Gees arr. Jean-Baptiste Craipeau

Armstrong – Nougaro arr. Jean-Baptiste Craipeau

Over the rainbow – Le Magicien d’Oz arr. Cécile Thébaud

Evermore – La Belle et la Bête arr. Cédric Baillergeau

My Lord – spiritual arr Cécile Thébaud

Je dis aime – Mathieu Chedid arr. Julien Guilloton

Distribution

Climax

dirigé par Cédric Baillergeau

Présentation de l’ensemble

CLIMAX est un quatuor mixte spécialisé en close harmony. Nous chantons ces harmonies resserrées dans diverses oeuvres musicales. Cela peut être des chansons, des ballades, des Disney®, du jazz, de la musique sacrée, ainsi que du barbershop, cette musique américaine chantée soit par des quatuors d’homme soit par des quatuors de femme. Nous avons pris le parti d’être un ensemble mixte (Soprano, Ténor, Baryton, Basse) pour deux raisons :

-la voix supérieure des formations vocales en close harmony est principalement chantée en voix de tête

-nous pouvons transformer notre ensemble en SATB pour le répertoire sacré, le baryton devenant contreténor.

Note d’intention

De nuit, en plein-air, installés sur des transats, nous vous invitons à contempler ce ciel pur en vous laissant bercer par des chants de musique sacrée. C’est à partir de ces ingrédients simples mais puissants que les Concerts sous les étoiles séduisent les amoureux de Nature et de musique. Une expérience inoubliable qui nous fait sentir tout petit mais qui fait grandir !

Se restaurer sur place

À la musique et aux étoiles, ajoutons des saveurs et de la convivialité. Le Château de Haute-Serre vous accueille dès 19h30 et vous propose leur formule bodega dans un cadre chaleureux. Savourez leurs paniers gourmands confectionnés à partir de produits locaux.

Lullaby – Billy Joel

Smile – Charlie Chaplin

Blackbird – Beatles

Java Jive – Ben Oakland

Hit That Jive Jack – Nat King Cole

When the saints – spiritual

I wanna be like you – Livre de la Jungle

Tonight – West Side Story

How deep is your love – Bee Gees arr. Jean-Baptiste Craipeau

Armstrong – Nougaro arr. Jean-Baptiste Craipeau

Over the rainbow – Le Magicien d’Oz arr. Cécile Thébaud

Evermore – La Belle et la Bête arr. Cédric Baillergeau

My Lord – spiritual arr Cécile Thébaud

Je dis aime – Mathieu Chedid arr. Julien Guilloton

Louis Nespoulous

Rocamadour

dernière mise à jour : 2022-03-01 par