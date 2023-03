Soirée Bodega – Concert Toymus Épinouze Épinouze Catégories d’Évènement: Drôme

Épinouze

Soirée Bodega – Concert Toymus, 18 mars 2023, Épinouze Épinouze. Soirée Bodega – Concert Toymus Salle des Fêtes Épinouze Drôme

2023-03-18 19:30:00

Drôme Épinouze EUR 5 5 Concert avec le groupe Torymus, vente de planches de charcuteries et fromages, vins*, bières*…

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé souecoleepinouze26@gmail.com Épinouze

