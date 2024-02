Soirée Blues Place des Canadiens Bretteville L’Orgueilleuse Thue et Mue, samedi 16 mars 2024.

Soirée Blues Place des Canadiens Bretteville L’Orgueilleuse Thue et Mue Calvados

SOIRÉE BLUES en partenariat avec l’association Backstage

SEAN MACK MC DONALD

1 partie La Bedoune

La commune de Thue et Mue accueille au Studio une Soirée Blues en partenariat avec l’association Backstage, bien connue dans la région pour l’organisation depuis plusieurs années de la Nuit du Blues. Grâce à ce partenariat nous aurons la chance d’accueillir le 16 mars prochain, pour sa première tournée en France, le jeune musicien américain Sean Mack Mac Donald.

Sean Mack Mac Donald est un jeune virtuose américain de 21 ans seulement, né à Augusta en Géorgie. Comme beaucoup de musiciens, Sean a grandi dans une famille de musiciens, bercé par la musique jazz jouée par son père lorsqu’il était bébé. Il a reçu sa première guitare à 7 ans, il est très tôt repéré pour son talent. Influencé par Ray Charles, B.B. King, Muddy Waters et d’autres tout aussi légendaires, il maîtrise déjà les codes du blues, chante, et propose un style et un son personnels. Il sera entouré, pour ce concert, de ses trois musiciens.

2 partie

La Bedoune c’est une véritable générosité de tous les instants qui pousse ce duo à donner tout ce qu’il a lors de ses concerts, où le chant en français et la poésie subtile et délicate viennent compléter des morceaux écrits avec un soin tout particulier dans la langue de Louis Armstrong. Dans l’une et l’autre des langues, l’humour et l’autodérision flirtent avec la tendresse, la mélancolie et des notions fortes comme la famille, l’amitié, l’amour…

Petite restauration sur place (sur réservation)

Réservations à la médiathèque La Croisée des Mots 02 31 80 47 07

SOIRÉE BLUES en partenariat avec l’association Backstage

SEAN MACK MC DONALD

1 partie La Bedoune

La commune de Thue et Mue accueille au Studio une Soirée Blues en partenariat avec l’association Backstage, bien connue dans la région pour l’organisation depuis plusieurs années de la Nuit du Blues. Grâce à ce partenariat nous aurons la chance d’accueillir le 16 mars prochain, pour sa première tournée en France, le jeune musicien américain Sean Mack Mac Donald.

Sean Mack Mac Donald est un jeune virtuose américain de 21 ans seulement, né à Augusta en Géorgie. Comme beaucoup de musiciens, Sean a grandi dans une famille de musiciens, bercé par la musique jazz jouée par son père lorsqu’il était bébé. Il a reçu sa première guitare à 7 ans, il est très tôt repéré pour son talent. Influencé par Ray Charles, B.B. King, Muddy Waters et d’autres tout aussi légendaires, il maîtrise déjà les codes du blues, chante, et propose un style et un son personnels. Il sera entouré, pour ce concert, de ses trois musiciens.

2 partie

La Bedoune c’est une véritable générosité de tous les instants qui pousse ce duo à donner tout ce qu’il a lors de ses concerts, où le chant en français et la poésie subtile et délicate viennent compléter des morceaux écrits avec un soin tout particulier dans la langue de Louis Armstrong. Dans l’une et l’autre des langues, l’humour et l’autodérision flirtent avec la tendresse, la mélancolie et des notions fortes comme la famille, l’amitié, l’amour…

Petite restauration sur place (sur réservation)

Réservations à la médiathèque La Croisée des Mots 02 31 80 47 07 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 18:00:00

fin : 2024-03-16

Place des Canadiens Bretteville L’Orgueilleuse Le Studio

Thue et Mue 14740 Calvados Normandie culture@thueetmue.fr

L’événement Soirée Blues Thue et Mue a été mis à jour le 2024-02-23 par OT Caen la Mer