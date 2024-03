SOIREE BLUES THEATRE ANTIQUE Vienne, mercredi 3 juillet 2024.

FESTIVAL JAZZ A VIENNE 2024 SOIREE BLUESPopa ChubbyQuoique de prime abord fasciné par les Rolling Stones et Cream, le groupe d’Eric Clapton, Theodore Joseph Horowitz, alias Popa Chubby, new-yorkais pur jus natif du Bronx, voit la vie en blues depuis des lustres. Un blues électrique bien plus soulful et subtil que son physique pour le moins impressionnant ne le laisse supposer. On se souvient qu’en 1995, il avait ainsi paraphé son premier disque pour le légendaire label Okeh, «?Booty And The Beast?»?: «?Cet album est dédié à ceux qui jouent fort et refusent de s’abaisser.?». Deux décennies plus tard (dernier passage à Jazz à Vienne?: 2003?!), celui qui fera enfin son comeback sur la scène du Théâtre Antique n’a toujours pas baissé la garde. Guitare en mains, sixcordes au poing, Popa’s got a brand new blues for you?! On l’attend avec impatience.Robert FinleyNe laissez pas la date de sortie de son premier album, le bien nommé Age Don’t Mean A Thing (l’âge ne veut rien dire) publié en 2016, vous induire en erreur : à 70 ans, Robert Finley a derrière lui un parcours digne d’un personnage de roman. Guitariste autodidacte formé à l’école du gospel, charpentier, un temps technicien de l’armée américaine, le natif de Louisiane a longtemps oscillé entre relative notoriété et anonymat avant d’être enfin reconnu à sa juste valeur au milieu des années 2010, et sera même demi-finaliste de l’émission America’s Got Talent en 2019. Sur scène comme en studio, le poids de l’expérience ne trompe pas : à travers cette voix pétrie de soul, c’est tout un pan de l’histoire de la musique américaine et toute une mémoire, ô combien précieuse, qui s’exprime. Son premier passage au festival est un événement.Shakura S’AidaIl n’est pas de grande voix du blues qui n’ait trouvé sa propre façon d’incarner cette tradition où presque toutes les musiques actuelles prennent leur source. Dès son premier disque en 2008, Shakura S’Aida impose sa personnalité et sa voix, puissante mais capable d’exprimer toutes les nuances de bleu de la soul et du rock. Et si ses textes font la part belle aux thèmes incontournables du blues que sont les peines de cœur et les problèmes du quotidien, elle n’a cessé de les explorer de façon toujours plus personnelle avec une touche autobiographique inimitable, s’aventurant peu à peu vers le funk, le gospel et l’americana. Son dernier album publié en 2022, Hold On To Love, le prouve : la musique de la chanteuse, au sommet de son art, n’a jamais été aussi variée, intense et habitée.

Tarif : 32.00 – 39.00 euros.

Début : 2024-07-03 à 20:30

THEATRE ANTIQUE RUE DU CIRQUE 38200 Vienne 38