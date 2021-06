Les Houches Les Houches Haute-Savoie, Les Houches Soirée Blues Brothers – Fêtons l’été !! Les Houches Les Houches Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Les Houches

Soirée Blues Brothers – Fêtons l’été !! Les Houches, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Les Houches. Soirée Blues Brothers – Fêtons l’été !! 2021-07-04 19:00:00 19:00:00 – 2021-07-04 00:00:00 00:00:00

Les Houches Haute-Savoie Concert du groupe Edgar suivi du film en plein aire « les Blues Brothers », buvette et petite restauration. auxportesdeshouches@gmail.com +33 6 84 74 48 19 dernière mise à jour : 2021-06-28 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Savoie, Les Houches Étiquettes évènement : Autres Lieu Les Houches Adresse Ville Les Houches lieuville 45.92269#6.7701