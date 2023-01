Soirée Blindtest Plougasnou Plougasnou Catégories d’Évènement: Finistère

Soirée Blindtest 29 route de Saint Sébastien Chez Loïc Plougasnou Finistère

2023-02-11

2023-02-11 – 2023-02-11

Chez Loïc 29 route de Saint Sébastien

Finistère Dîner animé, avec quiz musical par équipe de 4 à 8 personnes (lots à gagner). Venez déguisés si vous le souhaitez ! Début du jeu à 19h. Menu à 17 € par personne :

– apéritif : kir et gâteaux apéro

– entrée : bouillon en soupe

– plat : kig ha farz

– dessert : glace et café/thé

Vins en supplément Places limitées, réservations auprès du restaurant Chez Loïc. Inscriptions pour le 04/02/2023 (adultes + 16 ans uniquement). comitedesfeteskermouster@laposte.net +33 2 98 67 21 25 http://www.comitedesfeteskermouster.fr/ Chez Loïc 29 route de Saint Sébastien Plougasnou

