Soirée Blindtest Plougasnou, 12 mars 2022, Plougasnou.

Soirée Blindtest Chez Loïc 29 route de Saint Sébastien Plougasnou

2022-03-12 – 2022-03-12 Chez Loïc 29 route de Saint Sébastien

Plougasnou Finistère Plougasnou

Dîner animé, sur le thème du bal masqué cette année, avec quiz musical par équipe de 4 à 8 personnes (lots à gagner).

Menu à 17 € par personnes :

– apéritif : kir et gâteaux apéro

– entrée : soupe de légumes de saison

– plat : blanquette de lotte, petits légumes et riz

– dessert : aumônière de pommes et boule de glace

– café ou thé

Vins en supplément

Places limitées, réservations auprès du restaurant Chez Loïc. Inscriptions pour le 07/03/2022 (adultes + 16 ans uniquement).

Passe vaccinal obligatoire.

comitedesfeteskermouster@laposte.net +33 2 98 67 21 25 http://www.facebook.com/comitedesfeteskermouster

Chez Loïc 29 route de Saint Sébastien Plougasnou

