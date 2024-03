Soirée blindtest Vacarme Exquis Bourg-lès-Valence, mercredi 6 mars 2024.

Soirée blindtest Vacarme Exquis Bourg-lès-Valence Drôme

Le Blindtest is back !

Viens tester tes connaissances musicales en t’affrontant au public du VEX, des apéros à gagner !

Et on garde la finale des champions avec un gros lot à gagner !

Attention c’est exceptionnellement le premier mercredi du mois.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-06 20:00:00

fin : 2024-03-06

Vacarme Exquis 811 Allée André Revol

Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@vacarmeexquis.com

