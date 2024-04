Soirée blind-test Le Bus Magique Lille, jeudi 11 avril 2024.

Soirée blind-test C’est LE rdv culture musical animé par Tof ! Appelle tes copains, forme ton équipe et réserve vite une table pour notre blind-test mensuel ! Jeudi 11 avril, 20h00 Le Bus Magique Entrée gratuite, réservation recommandée mais non obligatoire s’il reste de la place

Début : 2024-04-11T20:00:00+02:00 – 2024-04-11T23:30:00+02:00

Modalités :

Entrée gratuite, réservation recommandée mais non obligatoire s’il reste de la place

✅ Ouvert aux adhérents du Bus magique : adhésion à prix libre sur place, directement au bar

Restauration sur place possible

Endroit sauf & heureux : aucune discrimination n’est admise à bord

️ Toute notre programmation : https://www.facebook.com/lebusmagique.lille/events

Le Bus Magique avenue Cuvier, Lille Lille 59043 Vauban-Esquermes Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « lebusmagique.lille@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « +33 3 74 09 78 81 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/events/425450010024902/425450360024867/ »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/lebusmagique.lille/events »}] Péniche