Soirée blind-test L’autre gare Villeneuve-sur-Allier Villeneuve-sur-Allier Catégories d’Évènement: Allier

Villeneuve-sur-Allier

Soirée blind-test L’autre gare, 10 mars 2023, Villeneuve-sur-Allier Villeneuve-sur-Allier. Soirée blind-test 3 place de la gare L’autre gare Villeneuve-sur-Allier Allier L’autre gare 3 place de la gare

2023-03-10 19:30:00 19:30:00 – 2023-03-10 22:30:00 22:30:00

L’autre gare 3 place de la gare

Villeneuve-sur-Allier

Allier Villeneuve-sur-Allier Venez tester votre rapidité et votre culture musicale en retrouvant le plus rapidement possible le titre ou l’artiste !! lautregare@gmail.com +33 4 70 46 65 98 http://www.lautregare.fr/ L’autre gare 3 place de la gare Villeneuve-sur-Allier

dernière mise à jour : 2023-02-28 par

Détails Catégories d’Évènement: Allier, Villeneuve-sur-Allier Autres Lieu Villeneuve-sur-Allier Adresse Villeneuve-sur-Allier Allier L'autre gare 3 place de la gare Ville Villeneuve-sur-Allier Villeneuve-sur-Allier Departement Allier Lieu Ville L'autre gare 3 place de la gare Villeneuve-sur-Allier

Villeneuve-sur-Allier Villeneuve-sur-Allier Villeneuve-sur-Allier Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-sur-allier villeneuve-sur-allier/

Soirée blind-test L’autre gare 2023-03-10 was last modified: by Soirée blind-test L’autre gare Villeneuve-sur-Allier 10 mars 2023 3 place de la Gare L'autre Gare Villeneuve-sur-Allier Allier Allier L'autre gare Villeneuve-sur-Allier Villeneuve-sur-Allier

Villeneuve-sur-Allier Villeneuve-sur-Allier Allier