Soirée blind test/karaoké Centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsburg ex Les Halles – le Marais Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Soirée blind test/karaoké Centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsburg ex Les Halles – le Marais, 27 février 2023, Paris. Le lundi 27 février 2023

de 17h00 à 20h00

. gratuit

Venez passer un moment convivial autour d’une soirée blind test et karaoké organisée par notre animatrice jeunesse ! Rendez-vous au Centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsburg, et montrez vos talents de chanteur.euse.s ! Centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsburg ex Les Halles – le Marais 6-8 place Carrée, Forum des Halles 75001 Paris Contact : https://fr-fr.facebook.com/centreruthbaderginsburg/ 01.40.28.18.48 https://fr-fr.facebook.com/centreruthbaderginsburg/ https://fr-fr.facebook.com/centreruthbaderginsburg/ https://fr-fr.facebook.com/centreruthbaderginsburg/

Vendredi Karaoké

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Centre Paris Anim' Ruth Bader Ginsburg ex Les Halles - le Marais Adresse 6-8 place Carrée, Forum des Halles Ville Paris lieuville Centre Paris Anim' Ruth Bader Ginsburg ex Les Halles - le Marais Paris Departement Paris

Centre Paris Anim' Ruth Bader Ginsburg ex Les Halles - le Marais Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Soirée blind test/karaoké Centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsburg ex Les Halles – le Marais 2023-02-27 was last modified: by Soirée blind test/karaoké Centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsburg ex Les Halles – le Marais Centre Paris Anim' Ruth Bader Ginsburg ex Les Halles - le Marais 27 février 2023 Centre Paris Anim' Ruth Bader Ginsburg ex Les Halles - le Marais Paris Paris

Paris Paris