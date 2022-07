Soirée blind test, DJ set et cinéma en plein air Cadillon, 21 juillet 2022, Cadillon.

Soirée blind test, DJ set et cinéma en plein air

2022-07-21 – 2022-07-21

Sur les bords du Lac du Cadillon, venez danser puis apprécier une séance de cinéma en plein air !

À 20h, blind test et DJ set par DJ No Breakfast. À 22h, cinéma en plein air avec projection du film « Le Sens de la fête » d’Eric Toledano et Olivier Nakache (durée 1h57). Restauration sur place à partir de 19h, transats et activités (babyfoot, table de ping-pong, pétanque).

Soirée organisée dans le cadre de l’été culturel du Parvis-Scène nationale Tarbes-Pyrénées, en partenariat avec la Communauté de communes du Nord-Est Béarn, la commune de Cadillon et les Amis du Lac de Cadillon.

+33 5 62 90 08 55

