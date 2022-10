Soirée Blind test à l’Escalier

2022-10-29 – 2022-10-29 Rdv de 19h à 21h à l’Escalier 3, place Gay Lussac. Gratuit. Petite restauration au bar associatif. Nombre de places limité. Réservation souhaitable. Rens./Résa : 05 19 09 00 30 ou cafe@lescalier87.org L’Escalier vous invite à un nouveau Blind Test !! Quiz musical : seul ou en équipe, soyez le plus rapide à trouver l’interprète ou le titre diffusé ! Années 80′, 90′, 00′, Pop, Rock, Disco, Soul, il y en aura pour tous les goûts, et que des hits ! Munissez-vous de votre smartphone, pour une soirée interactive et un score affiché en direct ! Venez en famille ou entre amis, passer une bonne soirée autour d’une planche apéro ! dernière mise à jour : 2022-10-12 par

