Sancerre Sancerre Cher, Sancerre Soirée Blind test à La Banque – bar à vins Sancerre Sancerre Catégories d’évènement: Cher

Sancerre

Soirée Blind test à La Banque – bar à vins Sancerre, 23 octobre 2021, Sancerre. Soirée Blind test à La Banque – bar à vins 2021-10-23 21:30:00 – 2021-10-23

Sancerre Cher La Banque – bar à vins organise une soirée Blind test ! Début de la partie à 21h30.

Les participants devront se constituer en équipe avec un nom pour chacune.

L’équipe gagnante recevra un lot surprise ! Inscription conseillée via Facebook (évènement). +33 2 48 54 39 16 La Banque – bar à vins organise une soirée Blind test ! Début de la partie à 21h30.

Les participants devront se constituer en équipe avec un nom pour chacune.

L’équipe gagnante recevra un lot surprise ! Inscription conseillée via Facebook (évènement). © La Banque bar à vins dernière mise à jour : 2021-10-19 par

Détails Catégories d’évènement: Cher, Sancerre Autres Lieu Sancerre Adresse Ville Sancerre lieuville 47.33111#2.83849